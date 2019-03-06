Во исполнение поручения президента: Жители Славянска получили «приветы» от Минсоца (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) жители, оформившие субсидию, обнаружили в своих почтовых ящиках обращения Министерства социальной политики Украины. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

В листовках приводится информация о старте процесса монетизации субсидий, начиная с марта 2019 года. «Во исполнение поручения Президента Украины Петра Порошенко, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 6 февраля 2019 № 62, вводится механизм выплаты субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме», – говорится в сообщении.

Приводится объем субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, который назначен конкретному домохозяйству за февраль. И указывается, что эту сумму квартиросъемщик получит денежным переводом через систему срочных переводов «Быстрая копейка» или путем зачисления на текущие счета, открытые в «Ощадбанке».

Уточняется, что для получения денежного перевода нужно лично явиться в «Ощадбанк», при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и идентификационный номер.

Выплаты будут проводиться после 12 марта.

Как сообщалось ранее, в Славянске пояснили, как на практике будет действовать механизм передачи информации о субсидиантах и выплаты им наличных средств.

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