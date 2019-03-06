«Вояки» медленно ездить не умеют: В Донецке произошло ДТП (Фото). Новости

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«Вояки» медленно ездить не умеют: В Донецке произошло ДТП (Фото)

ДН

06.03.19 07:37dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых были «военные». Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария произошла 5 марта днем на пересечении ул. Артема и пр. Таманского в районе «Донецк Сити».

Также люди пишут о том, что в аварии участвовали «военные»:  

  • Андрей: «Жалко "Форд"»;
  • Михаил: «Жалко не автомобиль! Ужасно, когда люди страдают из-за кое-каких личностей, которые всегда куда-то спешат»;
  • Валерия: «"Вояки" медленно ездить не умеют».

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