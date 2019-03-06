Это игра: Ходаковский признал, что судьба «Л-ДНР» Россию не волнует. Новости

России «Л-ДНР» не нужны, «республиками» в своих интересах управляют российские кураторы из высших эшелонов власти РФ, что можно сравнить с шахматной игрой. Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский, комментируя возвращение Донбасса под полный украинский контроль.

«Надо дифференцировать: надо говорить не о России, а о российском управленческом аппарате, о российской власти», – сказал он.

По его словам, для российских кураторов «плач Ярославны», который раздается из «Л-ДНР» о присоединении к России не важен. «Они – своего рода шахматисты, которые двигают фигуры по доске и просто просчитывают комбинации, стараются занять более выигрышные позиции, усилить свое положение на доске. Мы для них всего-навсего одна из фигур. Какого достоинства мне сложно судить, но, наверное, не самого высшего достоинства – не пешки, но и точно не ферзь», – считает Ходаковский.

«Они смотрят на эту всю ситуацию с дистанции, с высоты птичьего полета. Они, как и мы, не ставят перед собой локальных задач. Их судьба одной трети части Донбасса абсолютно не волнует. Их это все интересует исключительно в контексте динамики развития событий и обстоятельств, какую роль мы можем сыграть – пожертвовать нами, или сохранить нас, чтобы мы потом где-то короля заблокировали и объявили ему мат… Это игра, серьезная шахматная игра», – заявил экс-командир батальона «Восток».

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также утверждает, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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