На женщину напали: В Донецке обсуждают проблему бездомных собак (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают проблему бездомных животных. Своими мнениями дончане делятся в соцсетях.

«Ж/д рынок, много собак, с дочкой насчитали около 10, кидаются на людей. Сегодня на женщину напали», – написал автор поста сегодня, 6 марта.

Жители Донецка подтверждают, что собак много, и публикуют фото:

Также дончане рассказывают о том, что некоторым людям приходится ходить в обход, чтобы добраться к остановке и предлагают радикальные методы решения проблемы:

Марина: «Я пыталась прошлым летом бороться с таким случаем: в районе "Обжоры" на ж/д живет много собак (10-15), их подкармливают с АЗС. Люди на остановку ходят в обход. Собаки кидаются на всех прохожих! Я и в полицию звонила (приехали, написала заявление и все), и в общество "Животные в городе"(приезжали они и пару собак стерилизовали). Так эти собаки и живут, плодятся, гадят в центре города, кусают людей… На вас кидалась стая собак при прогулке с полуторагодовалым ребенком на руках? Или вы ходите на общественный транспорт, пропуская 2 остановки и обходя тем самым пристанище бездомных животных?»;

Евгений: «Собаки – как и люди. Есть нормальные, а есть такие, которые могут кинуться в любую минуту даже на ребенка. Не угадаешь, где какие – надо всех…»;

Жека: «Там есть военная часть. Обратитесь туда, они быстро проблему устранят… На "промке" мы устраняли».

При этом многие дончане выступили в защиту собак:

Катя: «На ж/д рынке собаки кидаются только на "собак"… Я всегда обхожу собак, боюсь, и за 37 лет ноги не стерлись»;

Евгений: «Я на ж/д работал и на меня ни одна собака не кидалась и не кусала»;

Виктория: «Еще ни одна не кинулась... Наверное, я и моя семья – особенные».

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