Набережная Кальмиуса, парк и памятник: Блогер показал Донецк (Фото). Новости

Блогер Иван Лихачев проехал по набережной Кальмиуса в неподконтрольном украинской власти Донецке. Кадрами, запечатленными по дороге, он поделился в соцсети.

Иван отметил, что в хорошую погоду очень приятно гулять по набережной. Также он показал парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола возле стадиона «Донбасс Арена», памятник «Слава шахтерскому труду» в Киевском районе Донецка.

Также на кадрах на улицах Донецка – обилие рекламных растяжек и билбордов, однако очень мало людей и машин.

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