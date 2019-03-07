Набережная Кальмиуса, парк и памятник: Блогер показал Донецк (Фото). Новости

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Набережная Кальмиуса, парк и памятник: Блогер показал Донецк (Фото)

ДН

07.03.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Блогер Иван Лихачев проехал по набережной Кальмиуса в неподконтрольном украинской власти Донецке. Кадрами, запечатленными по дороге, он поделился в соцсети.

Иван отметил, что в хорошую погоду очень приятно гулять по набережной. Также он показал парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола возле стадиона «Донбасс Арена»,  памятник «Слава шахтерскому труду» в Киевском районе Донецка.

Также на кадрах на улицах Донецка – обилие рекламных растяжек и билбордов, однако очень мало людей и машин.

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