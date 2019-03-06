Не собирались строить «республики»: Ходаковский рассказал о конфликте с Захарченко. Новости

Ныне покойный «глава ДНР» Александр Захарченко не был лидером и не имел жесткой позиции, а формировать круг своих сторонников ему помогал в основном Евгений Жилин – глава организации «Оплот», который был убит 19 сентября 2016 года в подмосковном ресторане «Ветерок». Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Да не собирались мы строить республики. Ну, никто не собирался, не тешьте себя иллюзиями», – сказал он.

По его словам, Александр Захарченко в 2014 году обращался к нему за помощью. «Просил, чтоб я вернул его в систему. По своим личным соображениям я не стал ставить его в свою команду, потому что я понимал что-то в этом парне, у меня очень хорошо развита интуиция. Я понимаю, с кем можно взаимодействовать, а с кем нельзя», – заявил Ходаковский.

«Я сказал тогда Захарченко: "Работай параллельно, мы со своей стороны окажем тебе всемерное содействие". И он потихоньку начал уже за нашими спинами что-то делать, формировать "Оплот". Ему помогали жилинские ребята, и сам Жилин, пока был жив, помогал. Очаг организации "Оплота" здесь уже был и создавался он при помощи и посредстве Жилина и его соратников», – рассказывает экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР».

Ходаковский утверждает, что Захарченко никогда не был лидером: «Ему сложно было решиться на принятие решений. Были очень скользкие моменты, которые я не озвучиваю публично, но которые предопределили наши с ним отношения. Они основываются на его неустойчивости. У него не было жесткой четко определенной позиции. Некоторые вещи мы публично наблюдали. Это приводило к определенным шатаниям. У меня в отличие от него таких вопросов не возникало. Я четко знал, куда мы движемся».

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также уверен, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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