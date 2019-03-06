Сводка из зоны ООС за 5 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов 2-е украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские позиции:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – в районе Лебединского;

из артиллерийских систем калибром 122 мм – вблизи Водяного;

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – у Широкино;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Песок;

из стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибром 82 мм в районе села Крымское.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «со стороны украинских военных режим прекращения огня был нарушен 17 раз, общее количество примененных боеприпасов – 80 единиц. Обстрелам подверглись район "Вольво-центра" и Донецкого аэропорта, село Спартак, поселки шахты "Трудовская", Старомихайловка на окраинах Донецка; поселки Зайцево, Доломитное, шахты им. Гагарина в Горловке; Ясиноватая, поселок Крутая Балка и село Веселое; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Смелое, Желобок и Сокольники. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов АГС».