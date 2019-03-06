Ходаковский заявил, что создание «Л-ДНР» – вынужденная мера. Новости

Создание «Л-ДНР» – это вынужденная мера, так как в 2014 году, когда отсутствовал жесткий контроль из Кремля, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) были настроены воевать на всей территории Украины. Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Был Стрелков, который был фигурой, играющей одну из ключевых ролей. Он на своем участке, там, где находился, формировал центр притяжения. Это было достаточно сильное движение. Донецк этим был заражен во многом. Ключевых фигур, которые принимали решения, было наперечет», – сказал он.

По его словам, в 2014 году, когда формировалось «протестное движение», жесткого контроля со стороны России еще не было. «26 мая я отправил свое подразделение, и, не задавая никому вопросов, не спрашивая ни у кого разрешения, произвел зачистку облгосадминистрации. Я считал вправе так поступать, потому что надо мной не было никаких авторитетов. Я был как истина в последней инстанции. На том этапе, когда мы были наделены сверхполномочиями, мы не собирались строить Донецкую или Луганскую народные республики. Я не собирался», – заявил Ходаковский.

«Кто-то может в голове себе что-то и носил, но люди, которые принимали решения, и от которых зависело дальнейшее развитие всей ситуации на том этапе, строить эти республики не собирались. Мы собирались идти дальше. Мы собирались воевать с Украиной, перемалывать ее. Мы собирались выходить на рубежи Днепра, идти дальше. И, когда мы сетуем: "Мы собирались строить республики, а построили г*вно". Ну, нет. Это вынужденная мера. Это какая-то промежуточная стадия нашего существования – эти республики», – считает экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР».

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также уверен, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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