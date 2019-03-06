В «ДНР»: В соцсетях сообщают о пожаре на «Донецкгормаше». Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошел пожар на заводе «Донецкгормаш». Об этом сегодня, 6 марта, сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут очевидцы, пожар произошел сегодня около 5:00: горел один из цехов «Донецкгормаша». Очевидцы уточняют, что обошлось без пострадавших.

Для ликвидации возгорания были направлены сотрудники «МЧС ДНР». В частности, дончане отмечают, что «мимо Южного летели пожарки где-то в 5:45 в том направлении».

Напомним, 31 января в Донецке рухнула крыша завода «Донецкгормаш».