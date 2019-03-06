В «ЛНР» задержали женщину за оформление украинских пенсий. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске задержали женщину, которая предлагала оформление украинских пенсий, получала за это деньги, но услуги оказала не всем. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».
Отмечается, что задержанная 1984 года рождения. «По результатам проведенной проверки был возбужден ряд уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренных ч.2, ч.3 ст. 172 УК ЛНР. В настоящее время данная гражданка задержана», – заявили в «полиции».
Подозреваемая уверяет, что «работала» не одна. «Познакомилась с человеком в интернете – живет на украинской территории, представилась сотрудником банка, предложила свою помощь в оформлении пенсий для людей пожилого возраста на территории ЛНР. Говорит: "Я подзаработаю, и ты подзаработаешь, но денег мало платят"», – поясняет задержанная.
«Я немного подумала, потом согласилась. Некоторым людям она пенсию оформила, а некоторых – получается, кинула. Теперь все эти долги – крупные суммы денег висят на мне. Я их буду раздавать», – добавила она.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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