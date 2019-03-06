В зоне ООС прошел конкурс красоты для сотрудниц силовых структур (Фото). Новости

Для женщин-военнослужащих в Мариуполе (Донецкая обл.) прошел конкурс красоты, в котором военная из состава Объединенных сил получила титул «Мисс артистизм». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В «Феерии красоты-2019» участвовали 7 красавиц-конкурсанток. В этом конкурсе могли участвовать только представительницы силовых структур, среди которых – и старшина Ольга Черевко, военнослужащая Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил.

«Каждый ее творческий номер на конкурсе красоты, прошедшем в Мариуполе – дань памяти погибшим за свою страну мужчинам и женщинам, а также – поддержка тех, кто продолжает борьбу за свободу Родины», – отметили в штабе.

6 марта красавица-старшина завоевала почетное звание «Мисс артистизм». А уже завтра она снова станет в строй.