«Гражданин ДНР»: Ходаковский считает, что Россия не сдаст его украинским властям. Новости

Экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский утверждает, что незаконно находится на территории России, хочет вернуться в Донецк, но пока «пользуется ситуацией». Об этом он заявил в ходе своей интернет-конференции.

«Я – гражданин ДНР. Срок моего законного пребывания на территории РФ истек 24 октября. Не по своей воле я сейчас здесь нахожусь, и у меня есть законные механизмы, как исправить ситуацию, но я к ним не прибегаю по определенным причинам. У меня есть на это основания. Озвучу только одно», – сказал он.

«Пока у нас еще неопределенная стадия, что будет – война или какие-то другие вокруг нас инсинуации начнут развиваться, я могу себе позволить находиться здесь и дистанционно управлять процессами. Долгое время, более 4-х лет, я был лишен такой возможности», – заявил Ходаковский.

По его словам, в отношении него в прошлом году «была достаточно жесткая установка», поэтому не выпускали из «ДНР» в РФ. «Я не имел возможности маневрировать в России, получать какой-то необходимый объем информации, получать понимание о текущих расстановках, о том, что происходит за кадром. Не имел возможности с кем-то общаться и доносить свою позицию. Сейчас я такую возможность имею», – утверждает экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР».

Он уверяет, что «старается спешно воспользоваться ситуацией», которая позволяет ему находиться в России и контролировать некоторые процессы в «ДНР». «Я знаю, что статус моего пребывания здесь – временный, поскольку мое нахождение здесь абсолютно незаконно. Я знаю, что российская власть не дойдет до такой степени цинизма, чтобы выдворить меня на территорию Украины. Это понятно. И понимаю, что единственная дорога – только на свою родину, в Донецк. Других вариантов для меня нет. Те, кто здесь находится, имеют российское гражданство. Я не имею российского гражданства», – рассказал Ходаковский.

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также уверен, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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