В Генштабе ВСУ не исключают диверсии на Донбассе в предвыборный период. Новости

Россия использует предвыборный период в Украине для снижения нашей обороноспособности, не исключены провокации и на передовой на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 марта, в ходе во время ежегодной встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе в Киеве заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«Хотел бы обратить внимание на еще один аспект современной гибридной войны – период предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется Российской Федерацией для проведения комплекса специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины», – сказал он.

«Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серий информационных и психологических операций он пытается влиять на личный состав. Наряду с этим мы не исключаем возможности проведения актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу», – заявил Муженко.

Начальник Генштаба ВСУ также не исключает возможные провокации со стороны РФ в день выборов президента Украины. Он также заявил, что Россия завершает подготовку ударных группировок для вторжения в Украину.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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