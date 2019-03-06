Россия завершает подготовку к вторжению в Украину, – Муженко. Новости

Россия завершает подготовку ударных группировок для вторжения в Украину. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 марта, во время ежегодной встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе в Киеве заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что ВСУ, защищая Украину, ее суверенитет и независимость, защищают также и всю Европу. Украинская армия – это форпост безопасности Евроатлантического пространства», – сказал он.

«Вооруженные силы Украины сегодня комплексно решают 4 группы задач. Во-первых – это сдерживание прямой российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, бассейне Азовского и Черного морей», – продолжил Муженко.

Начальник Генерального штаба ВСУ напомнил, что в 2018 году впервые в Украине в 10 областях было введено военное положение в связи с российской агрессией в Азово-Керченской акватории, и прошло уже более 100 дней, как украинские военнопленные моряки находятся под арестом в РФ.

«В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений – севера, востока и юга. Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения», – заявил Муженко.

«Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором родной земли является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов», – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

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