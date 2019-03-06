В «ДНР»: В соцсетях показали очереди на КПП «Еленовка» и КПП «Александровка» (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В «ДНР»: В соцсетях показали очереди на КПП «Еленовка» и КПП «Александровка» (Фото)

ДН

06.03.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» и КПП «Еленовка» («Каргилл») сегодня, 6 марта, собрались большие автомобильные очереди в направлении подконтрольной украинским властям территории. Фото очереди публикуют очевидцы в соцсетях.

«"Каргилл" – ж*па! В Украину», – прокомментировал фото автор Сергей.

Также люди показали размер очереди в сторону подконтрольной украинским властям территории в неподконтрольной Еленовке. «Еленовка. На сейчас», – написала автор Люся сегодня днем.

Читайте также:

Комментарии