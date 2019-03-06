Ситуация в пунктах пропуска днем 6 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Светлана: «12:30. Со стороны Горловки в сторону Бахмута порядка 100 авто».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «10:38. "Каргилл" – ***а. В Украину»;

Дмитрий: «14:22. Марьинка на 13:00: машин 10-15. "Каргилл" на 14:00: машин 50 основной + 40 льготы. В Донецк».

КПВВ «Новотроицкое»:

Lusia: «11:09. Новотроицк в Донецк: сразу на проверку»;

Lusia: «11:14. Новотроицк: пеших очень много. Прошедших контроль около 100 и полный загон»;

Lusia: «12:01. Еленовка в Донецк: около десятка машин. Пеших нет (в Донецк)»;

Олег: «12:57. Еленовка в Украину 65 общей и 45 льготы».

КПВВ «Гнутово»:

Алексей: «10:06. Гнутово около 100 машин на ДНР, 30 – Украина».

КПВВ «Станица Луганская»:

Любовь: «10:30, украинское время. Со Станицы только тачечники, прошла "сквозняком" на обоих блокпостах. В Станицу столпотворение. На украинском КПВВ весь навес плюс метров 15, при этом очередь за талонами оканчивается как раз перед навесом, и люди прибывали. На луганском КПВВ в сторону Станицы один пролет + пришел полный автобус».

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