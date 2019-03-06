Донетчина: На ремонт региональных дорог планируют потратить почти 740 млн грн (Видео). Новости

В Донецкой области на ремонт более 40 км региональных дорог выделили 740 млн грн. Автодороги региона полностью разбиты. Чиновники объясняют, что дороги перегружены, поэтому работы требуют времени и больших средств.

Водитель междугороднего автобуса «Краматорск – Константиновка – Бахмут» так описывает маршрут: «Дороги? Ха-ха! Никак! Ну, никак дороги! Какие могут быть дороги?! Латки поделали, где была яма, стал бугор!».

Этими же дорогами возит пассажиров Андрей. Он много лет за рулем такси. Говорит, выбоины под колесами – уже чуть ли не норма. «Где-то ремонт не закончен, где-то не начинался. Где-то, видать, ГОСТ у нас не такой, что ямы разрешаются. Понимаете?», – сказал он.

Однако есть и образцовые участки. Например, отрезок государственной трассы на Харьков от Славянска до Бахмута. «На моем маршруте прекрасно. Харьков – отлично!», – отмечает водитель автобуса.

На ремонт региональных дорог в этом году планируют потратить почти 740 млн грн. Чиновники подсчитали – этих денег хватит на 43 километра покрытия. А чтобы обновить 200 км автодорог – понадобится четыре года и более 4 млрд грн. «Финансирование программы будет осуществляться за счет средств субвенций и промышленного бюджета в пределах реальных возможностей бюджета на соответствующий год. Прогнозный объем финансирования программы на 4 года составляет 4,3 миллиарда гривен», – сообщил заместитель директора департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации Артем Мякинченко.

Руководитель области утверждает, что дороги разрушаются потому, что перегружены. Трассы, рассчитанные на тяжелый транспорт, фактически перерезаны линией разграничения. Не хватает и железнодорожных путей. «Такой нагрузки сейчас на дороги, как в Донецкой области, например, нет нигде. И военная техника, и грузы, и все остальное, то есть все происходит здесь. С учетом еще, скажем так, осложненной транспортной развязки, в том числе железнодорожных путей, и отсутствия воздушного транспорта, приводит к тому, что у нас основной транспорт все-таки остается автомобильный», – отметил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Администрация Донецкой области возлагает надежду на так называемый «Таможенный эксперимент» правительства. По нему все деньги от растаможивания на территории области пойдут на модернизацию региональных автодорог.

Источник: ТК «Донбасс»

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