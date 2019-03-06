Взрослым – классические, детям – цветные: Сколько стоит главное блюдо Масленицы на Донетчине (Видео). Новости

Масленица в разгаре. Главное праздничное блюдо – блины. Их рецепт прост. Но у каждого – свои секреты приготовления.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Вера Георгиевна блины готовит для всей семьи. Дети любят обычные, а муж – с начинкой. «Главная особенность в чем? Чтоб именно выпечь тонкий блин», – говорит она.

Женщина убеждена – если внутрь блинчика положить что-то питательное – значит экономнее. «Начиночка самая любая: мясо, грибы, творожок, с вареньем, красной икрой. У кого черная в достатке – пожалуйста. Все! Три-пять яиц, две-три ложки сахара, восемь ложек муки, литр молока. Вот такие блинчики», – сказала она.

Мариупольчанка Екатерина Сагакова приобрела все необходимое. За корзину заплатила около 50 гривен. «Молочко, яички, сахар, ваниль. Все это миксером взбиваю. Мука, борошно. Вот, с творогом делаю, изюмчик туда ложу, ванильку, да», – поделилась она.

Взрослым – классические, а детям – цветные. Повар Наталья Ульянченко уверяет, что по вкусу они одинаковы, однако выглядят веселее. Уверяет, красители – натуральные. «В зелененькие добавляется сок шпината, а в красненькие – сок свеклы. От степени сока зависит и цвет блинов», – объяснила она.

Масленичная неделя продлится до 10 марта. Поэтому попробовать как можно больше разных вкусностей время есть.

Источник: ТК «Донбасс»