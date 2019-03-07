От авиаударов: В «ДНР» показали военный бункер (Фото). Новости

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От авиаударов: В «ДНР» показали военный бункер (Фото)

07.03.19 00:11dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

В «ДНР» на линии разграничения в районе города Ясиноватая восстановили один из военных бункеров советского периода. Об этом говорится в видеосюжете «народной милиции ДНР».

Утверждается, что данный бункер может служить укрытием не только во время артобстрела, «но даже при серьезном авиаударе».

Судя из видео, в бункере есть несколько комнат-кабинетов, при этом было продемонстрировано только одно помещение, в котором находится связист. Зоны перекрыты массивными металлическими дверьми с поворотной ручкой засова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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