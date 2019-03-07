Интернет-кошельки в «ДНР»: «Яндекс» требует деньги за идентификацию, для пополнения – ищут пенсионеров. Новости

В «ДНР» у жителей возникают определенные проблемы с использованием интернет-кошельков, которые необходимы, в частности, для оплаты товаров в интернет-магазинах. Об этом рассказал Давид Просяник, проживающий на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины в пгт Новый Свет.

Из-за отсутствия международной почтовой связи в «ДНР» проще всего доставлять посылки из России. Поэтому жители пользуются преимущественно российскими интернет-магазинами, в которых можно расплатиться:

банковскими картами международных систем Visa и MasterCard. Ввиду непризнанности «республики» в «ДНР» не действует банковская система, единственный «Центральный республиканский банк» обеспечивает финансовые операции лишь внутри «республики», его пластиковые карты не подключены к системам Visa или MasterCard;

безналичным расчетом (это подходит юрлицам, но опять-таки из-за отсутствия международной банковской системы в «ДНР» это проблематично);

электронными деньгами через сервисы типа «Яндекс.Деньги», Webmoney, «QIWI Кошелек», которые выдвигают определенные требования при регистрации пользователя, при этом в «ДНР» есть свои сложности при пополнении интернет-кошельков.

Давид работает в «ДНР», получает зарплату наличным расчетом. «Никакой банковской карты у меня нет, никаких электронных денег нет», – пояснил он.

По его словам, первоначально наиболее приемлемым вариантом оплаты в интернет-магазинах был «QIWI Кошелек». Это международная система, которая действует в рамках правового поля, поэтому аккаунт можно привязать только к мобильным операторам признанных государств. До января 2018 года в «ДНР» более-менее устойчиво принимался сигнал украинского мобильного оператора Vodafone (МТС), и жители в интернет-системах делали привязку к нему. «Пользовался "Киви", который регистрировался с привязкой к МТС. Но [с января по июль] связь МТС не работала, соответственно я не мог пополнить мобильный телефон, мой "номер" умер, и поэтому перестал работать "Киви". Т.к. "Киви" не разрешает привязываться к [республиканскому мобильному оператору] "Фениксу". Поэтому я вынужден был сначала перейти на "Яндекс.Деньги"», – рассказал парень.

Зарегистрировался в «Яндекс. Деньги», здесь телефон «Феникса» привязался без проблем, также благополучно пополнил «Яндекс-кошелек» через посредников, действующих в «ДНР». «Кстати, за эту услугу в ДНР у меня сняли 8%. Но мне очень нужно было заказать одну вещь в интернет-магазине. И в процессе покупки данной вещи, "Яндекс-кошелек" потребовал паспортные данные (без указания страны гражданства), я их ввел. Но при следующей покупке система заблокировала мои платежи с указанием, что мне нужно ввести паспортные данные именно гражданина РФ, подтвердить личность и пройти идентификацию через "Яндекс"», – продолжил Давид, у которого нет российского паспорта, но есть паспорт гражданина Украины и «паспорт ДНР».

В «Яндекс.Деньги» Давиду объяснили, что для тех, кто не является гражданином РФ, предусмотрена полная идентификация личности, которую можно пройти:

придя лично в офисы компании;

через отправку заявления с копией паспортных данных обычной (не электронной) почтой в отделения компании.

«Если вы гражданин ДНР, вы можете обратиться к нашему агенту в Украине», – дополнили в «Яндекс.Деньги».

Давид связался с указанным якобы агентом в Украине, которая, по его словам, находится в Донецке. Девушка предложила ему, как «гражданину ДНР», пройти платную идентификацию, стоимость – 3500 руб. (1 430 грн по местному курсу валют). Бесплатная идентификация – только при личном обращении в офисы компании в России.

«Получается, забросить деньги на их интернет-кошелек может любой человек, любую сумму, хоть миллион, никаких паспортных данных не нужно. А вот чтобы воспользоваться деньгами, нужно пройти идентификацию. У меня на кошельке было 1740 руб. (710 грн, – прим.), но чтобы я их мог использовать, они от меня требуют заплатить 3500 руб., а поехать в Москву на бесплатную идентификацию мне обойдется еще дороже. Мои деньги возвращать они отказались», – комментирует Давид.

Переписку с менеджером он отправил в службу поддержки «Яндекс.Деньги». На что ему ответили, что агенты вправе устанавливать свои расценки на услуги и порекомендовали прислать заказным письмом заявление и копию паспорта.

«Копию паспорта заверяешь у нотариуса, распечатываешь заявление на авторизацию, заполняешь его, и это все потом заказным письмом отправляешь в Москву в офис "Яндекс.Деньги". Но я живу в ДНР, мне отправить письмо в Москву – целая проблема. Я не был уверен, что письмо вообще дойдет. В общем, этот процесс у меня занял 2 месяца (!). 2 месяца я ждал, пока мое письмо с документами [из ДНР] к ним пришло, они еще неделю рассматривали мое обращение. Кроме того, это время и деньги – пока я в Донецке нашел нотариуса, потом еще день сидел на почте, ждал очереди, чтобы отправить это письмо…», – закончил свою историю с «Яндекс.Деньги» Давид.

В итоге, он отказался от услуг данной российской компании и перешел на систему Webmoney. «К Webmoney можно привязать телефон "Феникса". Единственное, нужно отправить им фото вашего украинского паспорта, и все», – дополнил парень.

Но в «ДНР» есть еще одна проблема с электронными деньгами – пополнить интернет-кошелек. «У нас сейчас по Донецку и иным городам натыкали терминалы, через которые можно пополнять, в том числе и интернет-кошельки. Но терминалы берут… 10% комиссии! Это очень невыгодно. Это уму непостижимо – 10%», – возмущается житель Нового Света.

Платежный терминал в «ДНР»

«Поэтому нужно в соцсетях искать людей, у которых есть безлимитные деньги – либо на электронных кошельках, либо знакомые (те же пенсионеры – бабушки, дедушки) с банковскими картами. Ну, лично я нашел человека, который играет в онлайн-покер, и ему выгодно менять электронные деньги на наличные за 3%. То есть за 1000 электронных рублей я ему отдаю 1030 наличных рублей», – сказал Давид.

Отметим, что в этой связи в «ДНР» «пользуются успехом» пенсионеры, которые получают именно украинскую пенсию – им начисления поступают на карту «Ощадбанка» систем MasterCard или Visa.

Иные пользователи соцсетей также указывают на проблему работы с интернет-кошельками:

«Чак Норис»: «В ДНР кошелек создать не проблема. Проблема его верифицировать, т.е. приложить скан паспорта гражданина РФ – паспорт ДНР и Украины не канает. Я пользовался услугами интернета, сейчас есть люди, которые помогают авторизовать "Яндекс.Деньги". Мне парень из инета помог. Ведь есть правило – на один паспорт можно заказать несколько кошельков»;

«Jack Shepard»: «Та же самая история, тоже из ДНР, и платежи – на паузе, поддержка вообще не помогает, отвечает бот постоянно одно и то же»;

«Amazing Orchids»: «Вот не поверите, я из России. И у меня на "Яндекс-кошельке" было более 300 тыс. руб. И его без объяснений и предупреждений также поставили на паузу, заблокировали. Я уже черт знает сколько времени пытаюсь вернуть эти деньги. Это просто пипец!».

Напомним, что ранее Давид Просяник рассказал, как в «ДНР» получает товары из интернет-магазинов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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