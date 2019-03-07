Ходаковский заявил, что контролирует «подразделения ДНР», воюющие на передовой. Новости

В «ДНР» на передовых позициях на линии разграничения, в том числе вблизи Авдеевской промзоны, находятся подконтрольные экс-командиру батальона «Восток», экс-главе «комитета государственной безопасности ДНР» Александру Ходаковскому «батальоны». Об этом он заявил в ходе своей интернет-конференции.

«Если в 2014 году у меня было 4 тыс. человек в руках, при этом ствольная и реактивная артиллерия, танки и прочее, и этого было абсолютно недостаточно для того, чтобы решить нависшие над нами проблемы в виде Украины, хотя мы изо всех сил старались эти проблемы решать, то сейчас у нас даже этого нет», – сказал он.

«У меня есть какой-то локальный военный ресурс, но возвращаясь к вопросу о системности: никто не собирается устраивать там (в "ДНР", – прим. ред.) бунты, восстания и прочее, особенно, когда на шее висит противник», – заявил Ходаковский.

По его словам, сейчас в России он и его сторонники ведут деятельность, которая «имеет определенную направленность и решает ряд задач». «В тех подразделениях, которые находятся под моим контролем сегодня, текучка самая минимальная, потери – самые минимальные. При том, что все мои позиции находятся на самой передней линии фронта, включая промзону», – рассказывает экс-командир батальона «Восток».

«Это уже много в наших обстоятельствах. Если сравнить ситуацию, которая складывается зачастую по другим подразделениям и на других участках фронта, когда командир полка в пьяном угаре может прострелить командиру роты ногу или прострелить ногу начальнику штаба, причем российскому добровольцу, так сказать, или набить морду командиру роты. Вы что считаете это нормальной воинской дисциплиной? Там, где есть мои, такого не происходит, потому что у них есть я, а я таких вещей не прощаю», – утверждает Ходаковский.

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также уверен, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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