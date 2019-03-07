Сбежавшей из «ДНР» «ополченочке» грозит пожизненное, – украинский генерал . Новости

«Командиру» танкового экипажа незаконных вооруженных формирований (НВФ) Светлане Дрюк («Ветерок»), которую называли «символом "Новороссии"» и которая сбежала на подконтрольную территорию Украины, грозит пожизненное тюремное заключение. Так считает бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

По его словам, Дрюк ничем не отличается от Рафаэля Лусварги – бразильца, который обвиняется в том, что воевал на стороне участников незаконных вооруженных формирований «ДНР». «Она также совершала много преступлений. И будучи руководителем подразделения, куда входило серьезное вооружение, установки "Град" – конечно же, у нее куча, ряд террористических актов. А это другие преступления, не просто участие в террористической организации», – сказал Вовк.

«Поэтому нужно ее сажать в тюрьму, расследовать, отдавать [дело] в суд. И там определяться, есть у нее другие преступления – значит назначать срок. Нет у нее других преступлений – надо направлять в суд во время следствия постановление об освобождении от уголовной ответственности… Тогда уже включать программу. Сразу же говорить, что лицо подпадает под программу [СБУ], никто не имеет права и не должен, это непрофессионально и безответственно», – добавил он.

По словам генерал-майора, Дрюк грозит тюрьма – до 10 лет или до пожизненного заключения. «Надо расследовать, смотреть, не совершили ли тяжелых преступлений и какие именно преступления, а потом говорить о программе [СБУ]», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на украинскую сторону перешла руководитель танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк, которую называли «символом "Новороссии"». Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию Украины Светланы Дрюк – «начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР» с «позывным» «Ветерок».

Как сообщалось ранее, фильм «Ополченочка» рассказывает о некой Екатерине, которая в «ЛНР» собрала женский танковый экипаж и идет воевать против украинской армии. Работа над лентой началась в ноябре 2016 года, кастинг на главные роли стартовал в марте 2017 года – от будущих «танкисток» требовали внешность «волевую», а от мужского пола – обязательно «славянскую».

Съемки фильма длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года. Предварительная дата премьеры – май 2019 года. На данный момент создатели представили трейлер картины.

Напомним, артисты Донецкого музыкально-драматического театра были задействованы в съемках первого художественного фильма «ЛНР» – «Ополченочка», в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ObozTV»

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