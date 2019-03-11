Как абитуриентам из Донбасса получить место в общежитии без прописки. Новости

Абитуриентам из неподконтрольной территории Донбасса, у которых есть ID-карта, но нет прописки, могут отказать в предоставлении общежития на период обучения. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Фонд "Открытая политика"» Ирина Жданова.

«Есть эта проблема. Эта проблема особенно касается ребят. Проблема в том, что не урегулирован вопрос с военкоматами и получением приписного. И в целом есть отношение, если ты с неподконтрольной территории и не имеешь справки переселенца, тебе сложнее получить место в общежитии. Это нарушение прав», – говорит она.

«Обязательно нужно обращаться на "горячие линии", телефоны я озвучивала. Работает также национальная "горячая линия". Потому что неоднократно Министерство образования давало разъяснения и опровержение, что это неправильная процедура относительного того, есть прописка в ID-карте или ее нет, должны обеспечивать общежитием. Но есть определенная процедура. Нужно иметь справку ВПЛ, в которой указан адрес общежития. Не адрес места проживания на неподконтрольной территории, а адрес этого общежития, в котором студент будет проживать», – рассказала Жданова.

Эксперт отметила, что в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения.

Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса, желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища в этом году, могут бесплатно получить консультации, обратившись на «горячую линию» проекта «Доступное образование» по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522;

Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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