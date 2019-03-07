Слишком высокие: В Волновахе проверят зарплаты местных чиновников. Новости

Волновахскую городскую военно-гражданскую администрацию проверят относительно нецелевого использования фонда заработной платы. Об этом рассказал ее глава Иван Лубинец.

По его словам, такое поручение на заседании областной коллегии в Краматорске правоохранителям и контролирующим органам дал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць. «Начальник отдела получает зарплату 30 тыс. грн, а делает аж одну бумажку в день – переносит из кабинета в кабинет», – возмутился губернатор.

«В условиях войны и фактических трудностей в системе коммунального хозяйства не может руководящий состав местного совета получать заработную плату при текущих наших условиях жизни по 25-30 тыс. грн. Я этого не понимаю», – заявил Лубинец.

Глава Волновахской военно-гражданской администрации сообщил, что результаты проверок будут обнародованы на официальном сайте, а также, что новый состав штатных сотрудников пока не утвержден, потому что находится на согласовании с областными властями.

Как сообщалось ранее, 17 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об образовании Волновахской военно-гражданской администрации в Донецкой области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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