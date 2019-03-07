Погиб под Иловайском: Идентифицировано тело бойца ВСУ, считавшегося пропавшим без вести. Новости

На Харьковщине попрощались с бойцом ВСУ, которого считали пропавшим без вести с лета 2014 года. Связь с Русланом Дейнека оборвалась, когда подразделение, в котором он служил, пыталось деблокировать группу украинских военных, попавшую в окружение вблизи Иловайска (Донецкая обл.).

На плацу 92-й механизированной бригады ВСУ – автомобиль «Эвакуация 200», которым волонтеры доставили в Харьковскую область тело бойца Руслана Дейнека. 20-летний мужчина выбрал военную службу сознательно, после срочной заключил контракт с ВСУ. Наводчик самоходной артиллерийской установки Руслан Дейнека считался пропавшим без вести с 27 августа 2014 года.

Вблизи Иловайска в 2014 году вместе с ним в составе ротной-тактической группы 92-й бригады был майор Федор Шевченко. «23 августа зашли регулярные войска [РФ]. Они нас уже ждали три дня. Место, через которое мы должны были пройти, они уже обстреляли, подготовили к атаке, и наша колонна была расстреляна в упор с двух сторон», – вспоминает он.

«Были показания его побратимов, что он был ранен, но тела никто не видел. По нашим данным, уже когда мы проводили анализ боя, он был смертельно ранен в голову, после чего в машину, в которой он находился, это была самоходная установка, было прямое попадание мины», – сообщил Шевченко.

Останки погибшего бойца ВСУ Руслана Дейнека нашли поисковики «Эвакуация 200» в 2014 году в поле между населенными пунктами Новоекатериновка и Ленинское (после переименования – Ужовка, Донецкая обл.). Тело направили в Запорожье и похоронили на кладбище как неизвестного солдата, и только в начале 2019 года после нескольких ДНК-экспертиз его удалось идентифицировать. Тело Руслана Дейнека передали родителям.

Погибшего бойца ВСУ похоронили в родном Чугуеве (Харьковская обл.). Командование 92-й механизированной бригады подало прошение о награждении его орденом «За мужество».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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