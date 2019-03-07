Канун 8 Марта в Славянске: Тюльпанов может не хватить, а мимоза – слишком дорого (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) цветочные рынки и магазины готовы к наплыву покупателей.

Как заверили корреспондента «Донецких новостей» продавцы разных торговых точек города, цены непосредственно 8 марта будут такими же, как и в предпраздничные дни.

Ассортимент на рынке «Восточный» (в народе «Хитрый рынок») в районе САТУ пополняется новинками и традиционными весенними цветами.

«Лучше всего берут тюльпаны, потому что весна. Скорей всего, тюльпанов не будет хватать. Дело в том, что польских тюльпанов в этом году – "ноль". Обычно шел польский тюльпан и заполнял рынок. В этом году тюльпаны – дефицит. В основном в продаже – все наши: местные и из харьковских теплиц. В Славянске тюльпаны выращивают в теплицах и на летних верандах в частных домах. Но 2-3 тысячи штук – это мало. Зато сейчас очень много сортов. Черный тюльпан – редкая луковица. У нас – один пучок на весь Славянск. Цена – 35 грн. На 8 Марта еще припасли самое главное – Strong Gold желтый. Его берут лучше всего, он самый стойкий. И сейчас появился новый Strong бордовый – устойчивость бешеная», – поясняет продавец цветов Юрий Валентинович.

Юрий Валентинович

Стоимость одного цветка тюльпана идет от 20 до 35 грн. По иным цветам:

лавандовые крокусы – 40 грн;

примула – 60 грн;

каланхое – 50 грн;

хризантема – 40 грн;

лютики (ранункулюс) – 70 грн/куст;

эустома – 50 грн;

альстромерия – 30 грн.

«Альстромерию выращивают в Харькове. Они сначала брали корни в Голландии, так тогда из Голландии приезжали специалисты, смотрели теплицы, чтобы они подходили для выращивания этого цветка. Харьковские цветочники подписывали договора, что не имеют права торговать корнями альстромерии 8 лет. По-моему они и до сих пор не продают корни – зачем им конкуренция. Они и эустому выращивают. Но она сейчас не идет – вся в зелень, а летом харьковская эустома просто великолепна и популярнейший цветок. Голландская отдыхает. Мы сейчас продаем импортную, Турция», – поясняет продавец.

В канун 8 Марта торговцы в основном закупили тюльпаны. Самой дорогой остается орхидея в горшках, стоимость королевской доходит до тысячи грн. Но и роз набрали – покупатели берут с удовольствием.

«Розы в основном, голландские. Эквадор, Колумбия – очень дорогой по 100 грн, его мало брали. А наш, киевский цветок – от 40 грн. Есть и по 70 грн. Короткую брать не хочется. Ее никто не берет. Ищут на 8 марта хороший, высокий цветок. Потому дешевую розу мы не брали», – говорит Юрий.

Пользуются популярность красивые коробочки с цветами: небольшие – по 50 грн, покрупнее – от 150-235 грн.

Традиционным цветком марта считается и мимоза. «Мимозы у нас нет. Она идет 330 грн за килограмм. Очень дорого, это нереально. Получается небольшая ветка 30-50 грн. Я ее не захотел брать. Я покупал недавно три веточки за 85 грн – смотреть не на что. Раньше брали, дешевле было. Делали и букеты красивые с мимозами – были просто великолепные весенние композиции», – поясняет Юрий Валентинович.

Цветочные ряды рынка «Восточный»

В цветочном магазине по улице Центральной, по уверению продавцов, «есть все», цены – на любые возможности – от 10 грн.

«Это и наши цветы (90% из Украины), есть и Голландия, Эквадор, Колумбия – многие страны здесь участвуют, 8 Марта все-таки! А по цвету основного предпочтения нет. Покупают все, что яркое, красивое. А кому-то – нежное. По-разному. Популярны мимоза, тюльпаны, очень много орхидей, подсолнухи, ирисы – все, что ассоциируется с весной», – говорит продавец.

Все тюльпаны в магазине – по 25 грн. А настоящий декоративный подсолнух обойдется в 50 грн. Здесь вам предложат и мимозу, которая идет на вес – от 10 до 150 грн за ветку.

На цветочных рядах Центрального рынка розы можно купить по 40 грн. Все тюльпаны – по 25 грн.

«50 грн – голландская роза, 50 грн – высокая местная роза. Альстромерия – 50 грн, хризантема, любая веточка – 40 грн. Цветочные корзинки – от 100 до 250 грн. На заказ может быть и 300 и 500 грн. Крокус в горшочках – по 30 грн», – перечисляет продавец.

Цветочные ряды Центрального рынка