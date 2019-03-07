Сводка из зоны ООС за 6 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что впервые с начала года НВФ вновь применили артиллерию калибром 152 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских войск были обстреляны:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – в районе Лебединского;

из артиллерийских систем калибром 122 мм – вблизи Гнутово;

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – в районе Водяного;

из стрелкового оружия – у Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал украинские позиции:

из минометов калибром 120 мм – вблизи Новолуганского;

из минометов калибром 120 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе Катериновки;

из артиллерийских систем калибрами 152 и 122 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новотошковского;

из минометов калибром 120 мм – в районе Крымского.

Также НВФ обстреляли из ствольной артиллерии калибром 122 мм населенный пункт Новолуганское, где были повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибром 82 мм в районе населенного пункта Крымское.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за сутки 20 раз нарушили режим тишины. Общее количество примененных боеприпасов – 245 единиц. Обстрелам подверглись Донецк, район "Вольво-центра" и аэропорта, село Спартак, поселки Жабичево и Александровка; Горловка, поселки Доломитное и шахты им. Гагарина; Ясиноватая и село Васильевка; Докучаевск и села Саханка, Безыменное. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов 2 дома уничтожены и еще 2 повреждены на северной окраине Горловки».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Донецкий и Фрунзе, сел Логвиново, Веселая Гора и Сокольники. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».