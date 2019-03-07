Местные и неместные: Ходаковский рассказал о россиянах, воюющих за «ДНР». Новости

В России и в «ДНР» в «добровольческих движениях» сейчас много склок и внутренних разборок. Об этом в ходе интернет-конференции заявил экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Мы здесь [в России] столкнулись с добровольческим движением. Ребята, ну, вы пересрались здесь, как последние скоты. Когда я читаю российские добровольческие паблики, которые гоняют у себя определенные статьи, опусы чьи-то, описание одного российского добровольца на грамотном языке, как он там в ЛНР видел все, что происходит, как эти чинуши, бабы в юбках, обвешенные орденами, выхаживают по штабам и игнорируют обычных ополченцев, добровольцев. "Вот россияне, которых разбавили местной мразью..."», – возмущается он.

По его словам, в его «подразделении» было много россиян, воевавших на стороне «ДНР», но якобы их было не больше 5-7%. «Мое подразделение было самым многочисленным. "Оплот" не дотягивал», – заявил Ходаковский.

«Когда создается это искусственное противопоставление – местные и неместные, которое привело потом к внутренним дракам… это все показывает общее наше состояние. Мы к негативу в отношении друг друга сегодня готовы больше, чем к объединению», – утверждает экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР».

Он также уверяет, что в «ДНР» сейчас на передовых позициях на линии разграничения, в том числе вблизи Авдеевской промзоны, находятся подконтрольные ему «батальоны», в которых дисциплина якобы не нарушается, в отличие от остальных.

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также уверен, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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