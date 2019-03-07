В МОЗ рассказали о промежуточных результатах медицинской реформы. Новости

Медицинская реформа в Украине уже принесла коренные изменения в сфере здравоохранения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

«Учреждения первичного звена, которые сейчас трансформируются в Украине, полностью завершили процесс автономизации. Это свыше 1200 медицинских учреждений. И почти 40% медицинских учреждений вторичного звена сегодня также автономизированы», – сказал он.

По его словам, по итогам трех волн контрактов с Национальной службой здоровья Украины 97% коммунальных учреждений в сфере здравоохранения сегодня уже подписали соответствующие договора и финансируются по новым правилам. «По принципу "деньги идут за пациентом"», – отметил Илык.

«Мы утвердили стратегию обеспечения населения лекарственными средствами до 2025 года. Это последовательный план внедрения комплексных мер на следующие 6 лет. Они будут гарантировать для каждого пациента качество лекарств, обеспечат возможность субсидирования дорогостоящего лечения и создадут предусловия для снижения стоимости лекарственных средств в целом по Украине», – добавил замминистра МОЗ.

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