«Скорые» не доезжают: В прифронтовом Опытном умерли два человека с инвалидностью (Видео). Новости

В прифронтовой поселок Опытное (Донецкая обл.), расположенный вблизи Донецкого аэропорта, из-за плохого состояния дорог не доезжают «скорые», а местные жители умирают, не дождавшись медицинской помощи. Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Скорее плывем по грязи, чем едем. Дорога жизни. Продолжаем движение в сторону Опытного. В январе сюда не смогла заехать скорая помощь, из-за этого мирной жительнице с инвалидностью, которая жила в подвале, не была вовремя оказана помощь и на следующий день она умерла», – сообщил он.

«В феврале мирный житель с инвалидностью – ликвидатор Чернобыльской катастрофы также умер в своем подвале из-за неоказания медицинской помощи», – добавил Каплин.

По его словам, сейчас в Опытном проживают 40 мирных жителей и таких «изолированных поселков» по всей линии разграничения на Донбассе 78. «Пятый год поселок без органов власти, без света, без газа, жилые дома разрушены все на 100%. Нет ни одного дома, в котором бы не было попаданий. Половина людей живет в подвалах многоэтажных домов, половина – в нижней части, в основном это – старики, люди пожилого возраста в своих разрушенных домах», – рассказал волонтер.

Он также опубликовал видео, на котором показал дорогу в Опытное и сам населенный пункт во время очередной доставки туда гуманитарной помощи:

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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