В Донецке на ходу загорелся автобус с людьми. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на ходу загорелся автобус, следующий по маршруту № 11, в котором находились пассажиры. Об этом сегодня, 7 марта, пишут пользователи соцсетей.
«На Ильича только что 11 автобус с людьми на ходу загорелся, все успели выбежать», – говорится в сообщении.
Дончане обсуждают ЧП, дополняя его деталями:
- Артем: «На остановке Разенкова старый 11-й пазик начал трогаться, и воспламенился двигатель, моментально задымился салон»;
- Вадим: «Призрачный гонщик»;
- Олег: «Да потому что на развалюхах ездят, там половина автобусов в ужасном состоянии!».
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