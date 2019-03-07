В Донецке на ходу загорелся автобус с людьми. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на ходу загорелся автобус, следующий по маршруту № 11, в котором находились пассажиры. Об этом сегодня, 7 марта, пишут пользователи соцсетей.

«На Ильича только что 11 автобус с людьми на ходу загорелся, все успели выбежать», – говорится в сообщении.

Дончане обсуждают ЧП, дополняя его деталями: