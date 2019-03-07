Ситуация в пунктах пропуска днем 7 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 7 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Елена: «10:15. Горловка – Бахмут практически свободно в обоих направлениях. Машин до 10. Пешие на автобус. До 10 машин на ДНР в обе стороны. Майорск украинский и "нулевой" тоже пусто»;
- «susy64»: «12:24. Горловка – Бахмут. Перед старой заправкой машин нет. Перед паспортным около 20-ти машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Игорь: «11:01. В Марьинке в Донецк 10 машин»;
- Анна: «11:34. "Каргилл" из Донецка – 5 машин. "Каргилл" в Донецк – 45 общей, до 20 льготы»;
- Алина: «13:20. "Каргилл": пусто и машины, и пешие»;
- Александр: «13:34. "Каргилл": в Украину 20 машин»;
- Михаил: «14:06. "Каргилл". В Курахово никого, на украинском тоже пусто, вся дорога 1 час».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Светлана: «12:28. Новотроицкое в Донецк: 18 общей, 5 льготы»;
- «Jujik»: «12:34. Новотроицк в Донецк 30-35 общей и 10 льготной. Буквально за 10 минут насобирали»;
- Марина: «13:12. Пусто в Еленовке»;
- Надежда: «14:30. Еленовка – 5 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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