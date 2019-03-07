В «ДНР» появится статус «вынужденный переселенец» . Новости

В «ДНР» утвердили окончательную редакцию «законопроекта» о защите прав «вынужденных переселенцев», проживавших в районах возле линии обстрелов. Об этом, со ссылкой на «народный совет», пишут местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что в «законопроекте» полностью прописан понятийный аппарат и глоссарий, установлены критерии, по которым гражданам будет присваиваться статус «вынужденный переселенец».

Также проработан механизм предоставления жилья в социальных объектах, определены полномочия и ответственность «органов власти». В ближайшее время «законопроект» обещают зарегистрировать и направить на согласование.