В Краматорске и Северодонецке будут бесплатно консультировать абитуриентов из неподконтрольного Донбасса. Новости

В Украине стартовала вступительная кампания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Фонд "Открытая политика"» Ирина Жданова.

«Уже три года существуют образовательные центры "Донбасс – Украина", через которые можно поступать по упрощенной процедуре – без паспорта, без ВНО, без украинского аттестата или свидетельства об образовании за 9-й класс можно стать студентами бюджетной формы обучения университета, колледжа, профтехучилища», – напомнила она.

По ее словам, образовательные центры «Донбасс – Украина», как и в прошлом году начнут работать 4 июня. «Мы в Краматорске и Северодонецке провели пресс-брифинги, на которых представили открытие региональных "горячих линий"», – сообщила Жданова.

Общественница отметила, что информация о бесплатных консультациях в виде баннеров и листовок уже размещена на КПВВ «Марьинка» и «Майорск», а на этой неделе будет и на остальных пунктах пропуска через линию разграничения.

Получить консультации, обратившись на «горячую линию» проекта «Доступное образование», можно бесплатно по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522;

Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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