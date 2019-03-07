Жестокая любовь: В Украине домашних насильников хотят внести в реестр (Видео). Новости

В Украине ежегодно более миллиона человек страдает от домашнего насилия. Таковы данные Программы развития ООН (ПРООН). В Министерстве социальной политики предлагают взять на учет обидчиков.

Жительница Краматорска (Донецкая обл.) Ольга сбежала от мужа из-за постоянных избиений и издевательств. Теперь с детьми скрывается у знакомых. «Распускал руки, побои, выпивает. Чтоб сохранить семью, жила, терпела все эти 10 лет, сколько в браке побыла», – поделилась она.

А дебошир из Покровска (до переименования – Красноармейск) бросался на жену и детей не только с кулаками, но и с ножом. Когда приехала полиция, угрожал оружием и им, потому что был нетрезв. Правоохранителям пришлось применить оружие. «Он взял сначала один нож, бросил в сотрудника полиции, потом схватил два ножа, которые были побольше. После предупредительного выстрела данный гражданин положил предметы, и мы его задержали», – сообщил инспектор группы быстрого реагирования Покровского отдела полиции Виктор Тумасов.

Таких агрессивных граждан в Минсоцполитики хотят ставить на учет. Доступ к реестру получат только соцслужбы и правоохранители. Будут следить, чтобы издевательства в семьях не повторялись.

Психологи убеждены, что будущего обидчика можно распознать еще в начале отношений. «Начинается все с угроз, начинается с шантажа, ревности, ограничения твоих свобод. Иногда это приводит к тому, что случается и физическое насилие», – сказала психолог Елена Сервачак.

По словам специалистов, большинство жертв из-за стыда и страха одиночества замалчивают случаи насилия.

Сейчас в государстве созданы спецподразделения полиции по борьбе с этой проблемой. Кроме того существуют организации, которые готовы оказать психологическую помощь, и даже убежище пострадавшим.

Источник: ТК «Донбасс»