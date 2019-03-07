Декоммунизированный Ленин в Славянске: Для чего хотят переплавить и что думают жители (Видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) местная активистка Евгения Алтунина хочет переплавить 7-тонную бронзовую статую Владимира Ленина. Обратилась к депутатам с петицией.

Памятник вождю сохраняют лицом в грязь на территории автотранспортного предприятия после демонтажа летом 2015 года. Тогда активисты предлагали продать его на аукционе – не получилось. Теперь хотят сделать из 7 тонн бронзы – арт-объекты.

По инициативе Евгении Алтуниной в городе уже создали сквер. Там разместили кованое сердце, столб с направлениями и другое. Женщина уверена, старую статую можно превратить в новый символ города. «Ну, мы понимаем что у нас есть 7 тонн бронзы, которая просто валяется бесхозная. Мы как хорошие хозяйки, если у нас что-то там износилось, мы можем… мы подумаем – выкинуть его или что-то перешить. У нас город керамиков. Мы именно видели вот что: керамик сидит там, крутит гончарный круг. И там, вот как знаете в разных городах – потри гончарный круг и загадай желание», – рассказала активистка.

В Славянске уже есть памятник первому предпринимателю – с кравчучкой и огромной сумкой в руках. Мэр говорит, много скульптур не бывает. Однако Ленина трогать не хочет. «Пусть полежит еще. Чуть-чуть. Это мое мнение. Я еще раз хочу сказать, что хотя мне идея... и скульптуры будут появляться. Я сам буду способствовать этому. И процесс этот будет идти. Насколько просто с Лениным вот именно... Потому что, этот вопрос, еще общество не готово еще в полном объеме к такой трансформации Ленина», – сказал Славянский городской голова Вадим Лях.

Горожане к трансформации бывшего вождя относятся по-разному:

«Зачем это? В других же странах эти памятники остаются все, их как-то охраняют. А у нас повалили и все»;

«Я знаю, там очень хороший метал. Еще в те годы. Я бы оставила. Как памятник своего времени. Ну почему – это наша история»;

«Думаю, это хорошая идея – потому что у нас в Украине Ленина не любят, а тогда сделают новый памятник, там, Тараса Григорьевича Шевченко. Сделают много новых памятников».

Если петиция наберет необходимое количество голосов, дальнейшую судьбу памятника решат депутаты. По состоянию на сегодня, 7 марта, петиция собрала 64 голоса из необходимых 250. До завершения сбора подписей осталось 74 дня.

Напомним, в Славянске на сайте Единой системы местных электронных петиций обращение с предложением использовать демонтированную бронзовую фигуру Владимира Ленина для изготовления скульптур было зарегистрировано 19 февраля.

Как сообщалось, в феврале 2018 года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена. По данным института, только за 2016-2017 годы по всей стране снесли более 1 300 памятников Владимиру Ленину.

Семеновский горсовет Черниговской области через систему публичных закупок ProZorro продал демонтированный бронзовый памятник Ленину за 220 тыс. грн. Памятники Ленину и Артему, что убрали в рамках декоммунизации в Бахмуте, продавать не собираются. Городские власти решили оставить их в краеведческом музее.

Источник: ТК «Донбасс»

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