Прятались в свежевыкопанной могиле: Жители Чермалыка в стрессе от обстрела НВФ во время похорон (Фото). Новости

Волонтеры помогают людям из села Чермалык (Донецкая обл.), расположенном на линии разграничения, которые попали под обстрел НВФ «ДНР» во время похорон мирного жителя в феврале. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он рассказал, как все происходило в тот злополучный день. «В тот день местная жительница Василина Васильевна вызвала ритуальную службу из соседнего села Зоря, единственную, которая работает в прифронтовом Чермалыке, чтобы предать земле тело ее одинокого соседа, умершего накануне. Женщина села в автобус ритуальной службы и направилась вместе с водителем и копачами на сельское кладбище, которое расположено на берегу реки, по которой проходит линия разграничения сторон. В тот момент, когда ребята копали могилу, по автобусу ритуальной службы, в котором в этот момент находились водитель и Василина Васильевна, был открыт огонь из стрелкового оружия с противоположного берега реки, контролируемого т. н. "ДНР". Автобус ритуальной службы получил три сквозных пулевых пробоины на правом борту. Водителю автобуса под снайперским огнем удалось вывезти автомобиль задним ходом, лежа на полу из-под обстрела. Копачам пришлось несколько часов прятаться от огня в свежевыкопанной могиле», – пишет Каплин.

По его словам, водитель и местная жительница получили сильный стресс. Им оказывает систематическую помощь психолог гуманитарного штаба «Пролиска» – Волноваха. «Сегодня передал адресную финансовую помощь от команды Гуманитарной миссии "Пролиска" для реабилитации Василине Васильевне, водителю Сергею и копачу Илье. У Ильи маленький ребенок, сегодня мы также привезли для него пакет со сладостями. Пожелал ребятам как можно скорее забыть произошедшее, словно страшный сон. Для меня эти ребята – герои. Надеюсь, что в будущем при проведении похорон в Чермалыке, нам, совместно с международными организациями удастся обеспечить "окна тишины", чтобы местные жители и сотрудники ритуальной службы больше не были мишенью», – уточнил Каплин.