Великий пост 2019: В чем заключается и как не навредить здоровью (Видео). Новости

Вскоре – Великий пост. Он начнется сразу после Масленицы, 11 марта. И продлится 40 дней. Кто придерживается – отказывается от мяса, яиц и молока. Кроме того, ограничиться нужно не только в еде.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Людмила Варнавская постится уже давно. Готовится заранее. Ежегодно меню у женщины одинаковое. «Мясное – не надо, рыбу не надо пока, будут праздники. Яйца и все такое. А овощи, пожалуйста, кушайте овощи. Борщик постный, супчик», – говорит она.

Ассортимент – большой. Однако в Великий пост запрет не только на продукты животного происхождения. Из фруктов можно только яблоки. А вот из овощей – все. Даже соленья. Однако, как жалуется мариупольчанка Алла Шустова, даже такой рацион сейчас станет в копеечку. «Сейчас на пенсию слишком не разгонишься. Сейчас и овощи дорогие, и крупы дорогие, все дорогое», – делится она.

В церкви говорят, что Великий пост – время отказаться не только от пищевых соблазнов. «Научить себя бороться с какими-то страстями. Гневом, завистью, раздражительностью, нелюбовью, смирение приобретать. У кого-то страсть к курению, значит воздержаться от курения. У кого-то страсть к винопитию, значит воздержаться от винопития», – объяснил настоятель Свято-Троицкого храма отец Гавриил.

Чтобы уберечь здоровье физическое, перед постом важно проконсультироваться с врачом. Потому что резкое изменение рациона может вызвать обострение хронических заболеваний. «Страдает и желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая система. Именно с такими заболеваниями люди, которые страдают с желудочно-кишечным трактом. Может быть не полностью, как полная отмена продуктов животного происхождения еды, можно частично что-то оставить», – рассказала терапевт Лилия Бляшинская.

Источник: ТК «Донбасс»