Мяч на стороне России: На Донбассе вводят бессрочный режим тишины. Новости

На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось сегодня, 7 марта, в режиме видеоконференции, стороны договорились о режиме тишины на линии разграничения на Донбассе с полуночи, 8 марта и бессрочно. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, в заседании подгруппы, также участвовали спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, но не было представителя РФ Бориса Грызлова. Заседание продлилось 7,5 часов. «На последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина предложила подготовить, но подготовить фундаментально, объявление режима тишины, который был реализован с учетом всей практики предыдущих таких объявлений. К большому сожалению, такие режимы тишины долго не продолжались, и ОБСЕ сделала довольно серьезный, по нашей просьбе, анализ и нашла закономерности – и положительные, и отрицательные. С учетом этого анализа и закономерности, Украина предложила, и сегодня состоялось заседание в режиме видеоконференции – кстати, 7,5 часов мы заседали – на котором мы все-таки договорились», – сообщил Марчук.

Он уточнил. что все стороны согласились на то, что с ноля часов запускается режим тишины, при этом он подчеркнул, что гарантий от России получено не было. «Но, чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны России и, прежде всего, руководства Российской Федерации, Путина или его представителей, к сожалению, очень большого оптимизма нет, рассчитывать не приходится. Мяч на российской стороне», – добавил Евгений Марчук.

Представитель Украины также конкретизировал, что режим вводится бессрочно. «Режим тишины сегодня с полуночи и бессрочно. Вот почему, имея опыт и аналитику ОБСЕ о главных причинах, почему эти режимы тишины срывались, мы предложили этот механизм, чтобы включить его, имплементировать в это заявление. И поэтому мы хотели, чтобы этот режим тишины был на долгое время. Мы не определяли срок, на какой период. Просто сегодня с полуночи», – резюмировал Марчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой».