Бармен «ДНР» рассказал, как быстро напоить девушку. Новости

Скорость опьянения человека зависит от перепадов крепости алкоголя. Об этом рассказал бармен Иван, работающий в одном из ресторанов неподконтрольного украинской власти Донецка.

Иван работает барменом с 2012 года, он самоучка «Я никакие курсы не проходил. Мой первый общепит – это ресторан, куда я пришел работать официантом. Но официантом я не стал, потому что просто не смог выучить меню. И одно время я там помогал барменам, и они решили меня оставить у себя», – рассказал он.

Отвечая на вопрос – как быстро напоить девушку, он акцентировал, что быстрое опьянение наступает от перепадов крепости алкоголя. «Например, если сначала она пьет какой-то легкий коктейль, затем подаешь шот с самбукой – та же "Хиросима" (самбука, ликер, абсент, гренадин), а потом опять легкий коктейль – очень быстро "уносит". А если потом еще винишко или шампанское – получается беспроигрышный вариант», – сказал Иван.

В связи с тем, что бармен, в основном, работает с «нетрезвыми» посетителями, то на практике часто встречаются «странные» заказы. «Странные люди постоянно встречаются, на любом баре, где бы я ни работал. Они хотят всегда чего-то неординарного. Было такое, что посетители захотели алкогольный коктейль из тыквы и сельдерея. То, что отражено в меню, – это напитки, которые мы можем быстро предложить гостю, а в принципе, мы можем приготовить все, что он пожелает», – пояснил он.

Иван отметил, что интересные коктейли можно приготовить и в домашних условиях. «Смотря, что у тебя есть дома. Примитивный "ёрш" (водка с пивом) – это если ты хочешь "нагуляться". А если ты хочешь растянуть удовольствие, можно, например, взять нефильтрованное пиво, смешать с лимонадом и добавить мяту. Если дома есть абсент, то со спрайтом и мятой – тоже освежает отлично», – добавил бармен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube