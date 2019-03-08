Объединение громад: История успешной ОТГ на Луганщине. Новости

На Луганщине одна из объединенных территориальных громад (ОТГ) доказала свою способность улучшать качество жизни в селах. Чмыровская ОТГ с центром в селе Чмыровка, расположенном вблизи Старобельска, была создана 2 года назад и объединила три поселковых совета.

При въезде в село Чмыровка сразу бросается в глаза современное двухэтажное здание, которое еще 2 года назад больше напоминало руины. Теперь здесь находится Центр оказания административных услуг – гордость ОТГ.

«Мы здесь оказываем около 100 услуг. Люди к нам обращаются почти со всей области. Приезжают получить услуги», – рассказывает начальник центра Наталья Бешкинская.

В соседнем селе Бутковка здание школы не ремонтировали 50 лет. Ситуация изменилась в прошлом году. «Мы сразу обрадовались, потому что раньше такого понятия, что тепло зимой, у нас не было, но не только кровля заменена, а и утеплена сама крыша. Это сразу повысило температуру в помещении. Наши учителя и ученики поняли, что мы можем зимой носить более легкую одежду», – говорит директор школы Ирина Лозовая.

Глава Чмыровской ОТГ Сергей Войтенко уверяет, что скоро все учебные учреждения изменятся к лучшему, и работы в этом направлении уже ведутся. «Мы начали внедрять жизнь проект "Новое образовательное пространство". В рамках этого проекта будут отремонтированы три школы. Будет сделан капитальный ремонт, утеплены фасады, благоустроена прилегающая территория. Школы будут оснащены мебелью, оргтехникой», – сказал он.

В прошлом году Чмыровская ОТГ с помощью государства приобрела 4 единицы коммунальной техники – мусоровоз, экскаватор, автогрейдер и трактор. Их общая стоимость – более 10 млн грн. Теперь в громаде самостоятельно решают местные проблемы.

Кроме того, в Чмыровской ОТГ за небольшой промежуток времени построили новую водопроводную башню, что значительно улучшило ситуацию с водоснабжением, и установили уличные фонари, которые работают на солнечной энергии. А еще – построили современное футбольное поле с искусственным покрытием и начали строить с нуля новую амбулаторию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

Читайте также: