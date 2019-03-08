Движение – отличное: Ситуация в пунктах пропуска утром 8 марта. Новости

Сегодня утром, 8 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. В связи с праздничным днем очереди в пунктах пересечения – минимальные.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 марта общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным уменьшением по сравнению с предыдущим днем. Так, линию разграничения через КПВВ пересекли 32,3 тыс. чел. и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7525 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7630 человек и 1455 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6285 человек и 1245 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3275 человек и 830 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 7615 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 5/20;

КПВВ «Марьинка» – 80/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;

КПВВ «Гнутово» – 30/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Дмитрий: «6:37. "Каргил" на выезд из ДНР: общая очередь – до моста, льгота около 10, пешиков нет совсем. По льготе – может, добавится что-то. Сейчас вот протяжка пошла, может, совсем не останется»;

Татьяна: «7:46. "Каргил": в Украину – около 30 машин, льготников нет. Движение для "Каргила" отличное, за 20 минут три раза двигались»;

Руслан: «8:11. "Каргил" в Украину: льготке – сразу на выезд, обычная очередь – машин 30. Из Украины: льготная очередь – 0 машин, обычная – 20 на въезд. В Донецк пропускают нормально – 30 машин минут за 15 на "нулевом", но основная очередь-то – в Украину»;

Павел: «08:57. На Курахово из Донецка – 45 авто приблизительно, льготы – 3 авто».

КПВВ «Майорское»:

Иван Приходько, «мэр» Горловки: «По состоянию на 08:30 на блокпосту – 70 автомобилей, 8 автобусов, до 80 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анита: «08:56. На Еленовке в сторону Украины – очередь до магазина».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.