Число абитуриентов из неподконтрольного Донбасса, желающих учиться в Украине, растет. Новости

Количество абитуриентов, которые поступают через центры «Донбасс – Украина», желающих учиться на подконтрольной Украине территории, растет. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Фонд "Открытая политика"» Ирина Жданова.

«В сравнении с 2016 годом, в 2018 году поступили в 2 раза больше абитуриентов именно из неподконтрольных территорий вдоль линии разграничения. Только в этом году более 1300 абитуриентов стали студентами именно бюджетной формы обучения», – сказала она.

«Если говорить за все три года, то это около 4,5 тыс. студентов из оккупированных территорий Крыма и востока, из Крыма намного меньше – в разы, около 200 каждый год. А из Донбасса в этом году, если точнее, более 1,5 тыс. стали студентами именно по упрощенной процедуре через образовательные центры "Донбасс – Украина"», – добавила Жданова.

Общественница напомнила, что в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения.

Кроме того, желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища в этом году могут бесплатно получить консультации, обратившись на «горячую линию» проекта «Доступное образование» по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522;

Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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