Владелец донецкой «Юзовской пивоварни» открыл бизнес на лесопилке в Киеве (Фото). Новости

Василий Микулин – владелец донецкой «Юзовской пивоварни» – открыл с нуля новый бизнес в Киеве.

«Юзовская пивоварня», расположенная в центре Донецка и рассчитанная на 600 мест, в довоенное время была одним из любимых мест отдыха дончан. В 2014 году, с приходом «ДНР», пивоварню и заведение у владельца Василия Микулина «отжали».

Он был вынужден переехать в Киев, где с нуля открыл пивоварню на базе старой лесопилки. Выпускает крафтовое пиво под брендом «Varvar». В начало бизнеса был вложен стартовый капитал в размере 120 тыс. долл.

Живое непастеризованное пиво (состав – вода, хмель и солод) настаивают в дубовых бочках. Пиво реализуютется в торговых сетях Украины, а также продается в 200 пабах Украины и Австрии. На данный момент Василий открыл 3 своих паба, в планах – еще 5.

По материалам проекта «Шо там»