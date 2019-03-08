Если не менять законы, будут сопротивляться: Эксперт о возвращении Донбасса и Крыма. Новости

Для возвращения Донбасса и Крыма Украине нужно постконфликтное законодательство. Об этом заявил глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Ни в одной стране мира никогда не вписывалось постконфликтное урегулирование в стандартное законодательство страны. Каждый раз писалось с чистого листа эта формула. Где-то она удачно сработала, где-то – неудачно, но никогда этого не было в стандартных законах мирного времени», – сказал он.

«У нас, когда мы проанализировали наше законодательство, мы пришли к абсолютно жутким вещам: если ничего не менять в Уголовном кодексе нашей страны, то, если не доводить до абсурда, то в зоне риска привлечения к уголовной ответственности будет находиться примерно 1 млн наших сограждан, которые живут в Крыму и на Донбассе», – продолжил Сенченко.

Он отметил, что сейчас в аннексированном Крыму и на неподконтрольной Украине территории Донбасса проживает примерно 6 млн украинцев. «Огромное число наших граждан – 6 млн человек, 1 млн из них обоснованно опасается привлечения к уголовной ответственности, согласно сегодняшнему украинскому законодательству. Еще 5 млн человек, если отнять детей, меньше, но они необоснованно опасаются каких-то репрессий, потому что им постоянно оккупанты говорят: "Для Украины вы – враги. Забудьте, обратной дороги нет. Любой возврат сопряжен с массовыми репрессиями". Это, конечно, чушь абсолютная, но тем не менее на кого-то она влияет», – считает эксперт.

«Вот эта цифра – 1 млн человек. У этих людей есть родные и близкие. Эти люди совершали разные по степени тяжести поступки. Если ничего не поменять, то большая половина граждан Украины, живущих на оккупированных территориях, просто будет сопротивляться процессу возвращения. Так мы никогда не вернем ни Донбасс, ни Крым», – резюмировал Сенченко.

Напомним, в 2018 году украинское общественное движение «Сила права» презентовало модернизированный и обновленный проект закона «О прощении». Как говорят авторы, в нем учтены все предложения, поступившие в процессе общественного обсуждения законопроекта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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