До 50% дороже: Жители Донецка показали цены на украинское шампанское (Фото). Новости

В «ДНР» стоимость наиболее популярных видов украинского игристого вина «Артемовское» (в народе – «Артемовское шампанское») на 37-47% выше, чем на подконтрольной украинской власти территории.

Так, жители Донецка в соцсети опубликовали фотографии, сделанные на оптовой базе по продаже алкоголя в микрорайоне Мирный.

Если сравнить указанную стоимость с ценами на подконтрольной территории, то на отдельные виды шампанского разница достигает 47%. Причем, в Донецке представлена «скудная» палитра видов выпускаемых Артемовским заводом шампанских вин (г. Бахмут, Донецкая обл.).

Наименование Цена на подконтрольной Украине территории, за 1 бут. В Донецке +/- «Артемовское» белое брют 89 – 100 грн 320 руб.(131 грн по местному курсу валют) +47% «Артемовское» белое полусладкое (белая этикетка) 89 – 99 грн 320 руб. (131 грн) +47% «Артемовское» белое полусладкое (черная этикетка) 89 – 99 грн 300 руб. (122 грн) +37% «Артемовское» розовое полусухое 116 – 129 грн 320 руб. (131 грн) +13% «Крим» белое брют 139 грн 345 руб. (141 грн) +1% «Крим» белое полусухое 139 грн 345 руб. (141 грн) +1%

Также на прилавках магазина – украинское вино марки «Koblevo» (производится городе Коблево Николаевской обл.). На него цены также выше, чем в Украине.

Так, бутылку белого мускатного «Koblevo Muskat» на подконтрольной территории можно купить за 53 грн, в Донецке – 200 руб. (82 грн), т.е. разница в 55%. Вино «Изабелла» в «ДНР» дороже на 64 % (на подконтрольной территории – 53 грн, в Донецке – 212 руб. или 87 грн).

Читайте также: