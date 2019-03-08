До 50% дороже: Жители Донецка показали цены на украинское шампанское (Фото). Новости

В «ДНР» стоимость наиболее популярных видов украинского игристого вина «Артемовское» (в народе – «Артемовское шампанское») на 37-47% выше, чем на подконтрольной украинской власти территории.
Так, жители Донецка в соцсети опубликовали фотографии, сделанные на оптовой базе по продаже алкоголя в микрорайоне Мирный.
Если сравнить указанную стоимость с ценами на подконтрольной территории, то на отдельные виды шампанского разница достигает 47%. Причем, в Донецке представлена «скудная» палитра видов выпускаемых Артемовским заводом шампанских вин (г. Бахмут, Донецкая обл.).
Наименование
Цена на подконтрольной Украине территории, за 1 бут.
В Донецке
+/-
«Артемовское» белое брют
89 – 100 грн
320 руб.(131 грн по местному курсу валют)
+47%
«Артемовское» белое полусладкое (белая этикетка)
89 – 99 грн
320 руб. (131 грн)
+47%
«Артемовское» белое полусладкое (черная этикетка)
89 – 99 грн
300 руб. (122 грн)
+37%
«Артемовское» розовое полусухое
116 – 129 грн
320 руб. (131 грн)
+13%
«Крим» белое брют
139 грн
345 руб. (141 грн)
+1%
«Крим» белое полусухое
139 грн
345 руб. (141 грн)
+1%
Также на прилавках магазина – украинское вино марки «Koblevo» (производится городе Коблево Николаевской обл.). На него цены также выше, чем в Украине.
Так, бутылку белого мускатного «Koblevo Muskat» на подконтрольной территории можно купить за 53 грн, в Донецке – 200 руб. (82 грн), т.е. разница в 55%. Вино «Изабелла» в «ДНР» дороже на 64 % (на подконтрольной территории – 53 грн, в Донецке – 212 руб. или 87 грн).
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