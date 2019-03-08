До 50% дороже: Жители Донецка показали цены на украинское шампанское (Фото). Новости

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До 50% дороже: Жители Донецка показали цены на украинское шампанское (Фото)

ДН

08.03.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В «ДНР» стоимость наиболее популярных видов украинского игристого вина «Артемовское» (в народе – «Артемовское шампанское») на 37-47% выше, чем на подконтрольной украинской власти территории.

Так, жители Донецка в соцсети опубликовали фотографии, сделанные на оптовой базе по продаже алкоголя в микрорайоне Мирный.

Если сравнить указанную стоимость с ценами на подконтрольной территории, то на отдельные виды шампанского разница достигает 47%. Причем, в Донецке представлена «скудная» палитра видов выпускаемых Артемовским заводом шампанских вин (г. Бахмут, Донецкая обл.).

Наименование

Цена на подконтрольной Украине территории, за 1 бут.

В Донецке

+/-

«Артемовское» белое брют

89 – 100 грн

320 руб.(131 грн по местному курсу валют)

+47%

«Артемовское» белое полусладкое (белая этикетка)

89 – 99 грн

320 руб. (131 грн)

+47%

«Артемовское» белое полусладкое (черная этикетка)

89 – 99 грн

300 руб. (122 грн)

+37%

«Артемовское» розовое полусухое

116 – 129 грн

320 руб. (131 грн)

+13%

«Крим» белое брют

139 грн

345 руб. (141 грн)

+1%

«Крим» белое полусухое

139 грн

345 руб. (141 грн)

+1%

 

Также на прилавках магазина – украинское вино марки «Koblevo» (производится городе Коблево Николаевской обл.). На него цены также выше, чем в Украине.

Так, бутылку белого мускатного «Koblevo Muskat» на подконтрольной территории можно купить за 53 грн, в Донецке – 200 руб. (82 грн), т.е. разница в 55%. Вино «Изабелла» в «ДНР» дороже на 64 % (на подконтрольной территории – 53 грн, в Донецке – 212 руб. или 87 грн).

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