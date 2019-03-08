Замолодь, гендэлык, муляка, тю: В «ДНР» представили словарь «донецкого языка». Новости

В «ДНР» издали книгу «Донецкий региолект», посвященную особенностям «донецкого языка». Об этом сообщает местная газета.

Отмечается, что «Донецкий региолект» – это результат двухлетней работы сотрудников филологического факультета «Донецкого национального университета ДНР», которые анализировали региональные языковые черты русского языка в донецком регионе.

«Региолект – это новая, пришедшая на смену диалектам форма существования территориальной разновидности русского национального языка, это совокупность городских и "урбанизированных" сельских говоров одного региона. По сути, это городское просторечие, имеющее региональные языковые особенности. Однако, в отличие от диалекта, в нем этих особенностей намного меньше, а слова, характерные для определенного региолекта, употребляются не только в одном регионе, они могут быть в ходу в 10-20 разных местах, но все же не являются повсеместными. Например, слово "набровники", что означает "наличники", можно услышать в Воронежской области, на Урале, в Казахстане и в некоторых других местах. А донецкое шахтерское слово "тормозок" распространено и на Кузбассе. Но, скорее всего, его туда занесли наши горняки», – пояснил в ходе презентации книги заведующий кафедрой русского языка «ДонНУ ДНР» Вячеслав Теркулов.

Тормозок — это одно из тех региональных слов, которое прижилось и получило широкое распространение. Теперь так называют не только еду, которую горняк берет с собой в шахту, но и все съестное, которое берут люди в дорогу.

Теркулов отметил, что основу донбасского региолекта составляет шахтерский сленг, «например, такие, как коногонка, балда, киндейка, кайбаш, копытные, заштыбовать, рубать и другие».

Тем не менее, многие расхожие местные слова и выражения, которые известны дончанам с детства, совершенно непонятны жителям других регионов. Одна из соавторов книги «Донецкий региолект» Нина Курмакаева вспомнила, как была удивлена, когда один доктор наук из России на научной конференции в Крыму спросил у нее: «А что такое террикон?».

В конце монографии «Донецкий региолект» приводятся более 600 слов, типичных для региона. Среди них:

Аполонник, ополовник – половник;

Балда – полупудовая (8 кг) кувалда;

Бутылёк –1) маленькая банка; 2) как правило, шахтерские посиделки с крепкими алкогольными напитками;

Вошкаться – медлить, долго собираться, возиться:

Гаплык – конец, провал;

Гендэлык – пивная, забегаловка;

Жужалка, жужелка – печной шлак;

Замолодь – что–то приятное, вкусное, доставляющее удовольствие;

Кайбаш –1) подсобка, сарай на шахте; 2) сарай;

Киндёйка – маленькая комната, тесное помещение;

Клеть –1) подъёмное устройство для транспортирования шахтных вагонеток и людей; 2) кладовая;

Колировка – сортовой абрикос, в отличие от непривитого, дички;

Коногонка – 1) шахтерский фонарик, надеваемый на каску; 2) фонарик, надеваемый на голову; 3) фонарик;

Копёр –1) сооружение над шахтой с подъёмником клети; 2) перен. – всё, что возвышается;

Копытные –1) часть оплаты труда шахтёра: компенсация за проход от клети к месту работы; 2) сдача, оставляемая как вознаграждение тому, кто сходил за покупкой;

Мивина – любая вермишель быстрого приготовления;

Муляка – мутная, грязная вода, ил;

Отлыгать –1) прийти в себя; 2) выздороветь;

Пайта – тёплая весенне-осенняя кофта;

Понедельник – двухпудовая (32 кг) кувалда;

Скалка – заноза;

Тю – знак удивления, разочарования, негодования;

Хомыри – задворки, окольные пути.

Сотрудники кафедры вместе со студентами продолжают собирать материалы для более расширенного словаря донецкого региолекта и просторечия, который планируют издать через два года. Фонд «Русский мир» выделил на эти цели грант.

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