По просьбе Суркова: Ходаковский рассказал, почему не может вернуться в «ДНР». Новости

Экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский, который сейчас находится в России, заявил, что пока не может вернуться в «ДНР». Об этом он рассказал в ходе своей интернет-конференции.

Он напомнил, что первоначально, до 2018 года, его по распоряжению Владислава Суркова – советника президента России Владимира Путина – наоборот, не выпускали из «ДНР» в Россию, не позволяли общаться с российскими кураторами. «В конце марта, в апреле [прошлого года] мне запретили даже выехать с территории ДНР, чтобы я во время весенних школьных каникул смог провести какое-то время с одним из своих детей», – сказал он.

Ходаковский подчеркнул, что находится в России незаконно, при этом уверен, что украинским властям его не сдадут.

Однако в случае эскалации вооруженного конфликта на Донбассе оппозиционер готов вернуться в «ДНР», несмотря на запрет. «Вопрос о возобновлении военных действий рассматривается только как фактор форсирования [возвращения в ДНР]. Если вдруг начнутся какие-то полномасштабные боевые действия, которые будут подразумевать продвижение украинских войск, то я, разумеется, использую те законные механизмы, которые у меня есть: судебные решения и прочее – и добьюсь своей экстрадиции на территорию ДНР», – заявил Ходаковский.

Он отметил, что из-за влияния Владислава Суркова 4 года был лишен возможности управлять какими-то процессами в «ДНР», но теперь, находясь в России, у него такая возможность есть. Оппозиционер опасается, что если придется вернуться в «ДНР», то он снова окажется в изоляции. «Испытывая на себе на протяжении 3,5-4 лет нагрузки в виде каких-то бестолковых, исключительно по просьбе Владислава Суркова, ограничений – сначала не выпускать меня [из ДНР] на территорию России, я понимаю, что если я прибегну к тем методам, которые у меня есть, ситуация полностью повторится. Я опять окажусь в изоляции, и опять буду лишен возможности взаимодействовать с кем-то из тех, с кем я сейчас имею возможность взаимодействовать, и на этом уровне пытаться влиять на ситуацию», – утверждает экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР».

«Помимо того, что я управляю какими-то процессами на территории [ДНР], теми, которые от меня зависят напрямую, я еще провожу какую-то определенную работу здесь [в России]», – отметил Ходаковский.

В ходе этой же интернет-конференции Ходаковский заявил, что «ДНР» находится в такой ситуации, что для нее желателен диалог с Киевом. При этом не факт, что такой диалог интересен Украине. Он также уверен, что в «ДНР» местные жители не понимают, что происходит, а предпосылок для возвращения выехавших на подконтрольную Украине территорию людей пока нет.

Напомним, что в «ДНР» Александр Ходаковский был отстранен от «власти» в 2015 году. «Народный совет ДНР» запретил ему участвовать в каких бы то ни было «выборах» и занимать руководящие «посты». Ходаковский не скрывал своих политических амбиций и притязаний на пост «главы ДНР». Весной 2018 года он выдвинулся от своего движения «Патриотические силы Донбасса» и тут же попал под прессинг. Поэтому в начале лета был вынужден выехать из «республики» в Россию, якобы опасаясь за свою жизнь. После объявления осенью 2018 года «выборов» «главы ДНР» Ходаковский также заявил, что будет баллотироваться. 20 сентября он намеревался вернуться в «ДНР», чтобы подать документы в «ЦИК». Но его не выпустили из России в «республику».

Как сообщалось ранее, в 2017 году Ходаковскому исполнилось 45 лет, нужно было вклеить вторую фотографию в украинский паспорт. Естественно, он не смог этого сделать, в итоге его паспорт гражданина Украины оказался просроченным. В виду этого он вынужден был оформить «паспорт ДНР», по которому сейчас и существует.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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