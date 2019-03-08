Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса массово консультируются об образовании в Украине. Новости

Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса массово консультируются о получении образования в Украине, чаще, чем ранее их родители. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации «Фонд "Открытая политика"» Ирина Жданова.

«Динамика растет. Что интересно: если раньше больше интересовались родители школьников выпускных классов, то в последние годы, особенно в прошлом году, наблюдалась динамика, когда много звонков поступало от тех, кто закончил бакалаврат на неподконтрольных территориях», – сказала она.

Общественница напомнила, что «документы» об образовании, выданные в «Л-ДНР» в Украине не признаются: «Это сложный вопрос, и он решен единственным образом – через образовательные центры "Донбасс – Украина". Ни один образовательный документ, который выдан в неподконтрольном правительству Украины образовательном учреждении, не признается Украиной. В прошлом году был принят закон, согласно которому признаются только два документа – свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Это не касается никаким образом признания документов об образовании».

«Четыре года прошло. Некоторые абитуриенты поступали и закончили бакалаврат в университетах, которые уже не имели статуса украинских вузах. Очень многие из них думали, что смогут продолжить магистратуру в Украине. Нет, друзья, нужно только на первый курс поступать, потому что ни один документ, ни бакалаврат, ни о среднем образовании не признаются», – подчеркнула Жданова.

Она добавила, что и в России признают не все «документы», об образовании, выданные в «Л-ДНР». «Даже Российская Федерация признает очень маленькое количество документов бакалаврата, которые выданы на неподконтрольных [Украине] территориях. к нам просто массово начали обращаться на горячую линию те, кто закончил бакалаврат, но их документы даже РФ не признает. Большинство молодежи остается прикрепленными к этому региону, где очень тяжелая экономическая ситуация, и будущего практически нет».

Эксперт также напомнила, что в Украине стартовала вступительная компания, в ходе которой жители неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления в образовательные учреждения.

Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса, желающие поступить в украинские вузы, колледжи и училища в этом году, могут бесплатно получить консультации, обратившись на «горячую линию» проекта «Доступное образование» по телефонам:

Краматорск (Донецкая обл.) – 0-800-504-522;

Северодонецк (Луганская обл.) – 0-800-504-425.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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