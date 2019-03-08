Не хватает средств: В «ДНР» пояснили проблемы с очередями на линии разграничения. Новости

Проблемы на контрольно-пропускных пунктах «ДНР» на линии разграничения связаны с нехваткой бюджета. Об этом в интервью местной газете рассказал начальник «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих.

«Самая насущная проблема – очереди и время, которое люди тратят для того, чтобы пересечь границу. Люди подолгу вынуждены простаивать в очередях», – сказал он.

Рыжих признал, что многочисленные жалобы жителей справедливы. Причину сложившейся ситуации видит в нехватке средств, выделяемых на развитие инфраструктуры КПП. «Бюджет, видимо, не такой большой, чтобы досконально обеспечить работу во всех сферах. Это, несомненно, касается создания той инфраструктуры на пунктах пропуска, которая позволяла бы безупречно работать и справляться с той нагрузкой, что сейчас есть. Сегодня, исходя из наших возможностей, сил и средств, мы выполняем тот объем работы, который выполняем. Наш ресурс, как нетрудно догадаться, не безграничен», – посетовал он.

Рыжих заверил, что сейчас разрабатываются проекты, вносятся предложения по обустройству двух основных пунктов пропуска. «Речь идет о КПП "Александровка", в простонародье – "Каргилл", и КПП "Еленовка". Это, откровенно говоря, наши самые болезненные места… Будут заново обустроены два пункта пропуска, они будут чуть-чуть перенесены, с учетом необходимых требований», – уточнил он.

По его словам, по КПП «Горловка» напряженность несколько снята. «Но все же проблема по скорости прохождения пограничного контроля пока не ликвидирована. На территории ДНР функционируют 4 автомобильных пункта пропуска на линии разграничения, а в Луганской – один, пеший. Поэтому автомобильный поток из ЛНР тоже ложится на наши плечи», – добавил Рыжих.

Кроме очередей и скорости пропуска граждан на КПП «ДНР» есть проблемы санитарно-гигиенического характера. «На самом деле, решением этих проблем, санитарно-гигиенических, должны заниматься администрации тех населенных пунктов, где находятся КПП. Местные администрации в меру своих возможностей пытаются содержать территории в надлежащем состоянии. Но все же проблема существует. Очистка дорог и обочин от снега, вывоз мусора – это уж точно не сфера нашей деятельности», – констатировал он.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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